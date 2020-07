Stichting verzet zich tegen nieuw winningsplan zoutmijnbouwer

Stichting Stop Zoutwinning heeft zich bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzet tegen het nieuwe winningsplan van zoutmijnbouwer Nedmag, gevestigd in Veendam. Volgens de stichting is de steun „ongekend”.

Door zoutwinning kunnen er gaten ontstaan in de zoutholtes. Daardoor kan een mengsel van zeer zout water en diesel vrijkomen en eventueel ook in het oppervlaktewater terechtkomen. Ook kunnen er zogenoemde sinkholes ontstaan. Dat zijn diepe kuilen door plotselinge verzakkingen. Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwde al geregeld voor de effecten van de zoutwinning in Nederland.

In juni presenteerde het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat het ontwerp voor het nieuwe winningsplan en twee ontwerp-omgevingsvergunningen van Nedmag. „De besluiten sloegen in de regio in als een bom: zelfs negatieve adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen werden in de wind geslagen. Veiligheid kwam, zoals zo vaak, op het tweede plan”, aldus Stichting Stop Zoutwinning.

„Er werd een vlammende zienswijze opgesteld die geen spaan heel laat van het winningsplan van Nedmag en van de ontwerpbesluiten. Deze zienswijze is nu bij het ministerie ingediend namens de beide groeperingen, maar ook namens de Groninger Bodem Beweging en dorpsverenigingen uit Kiel-Windeweer, Kalkwijk en Annerveenschekanaal.”

Wat de stichting betreft worden de ondergrondse activiteiten van het bedrijf zo snel als mogelijk afgebouwd en wordt Nedmag verantwoordelijk gehouden voor alle reeds opgetreden en toekomstige schade in het winningsgebied.