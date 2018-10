Stichting tegen voertuigcriminaliteit stopt

De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) stopt ermee. Directeur Titus Visser kondigt het einde van zijn organisatie aan in De Telegraaf: „Nu is het punt aangebroken om te zeggen dat wij niet meer nodig zijn. Alles wat we redelijkerwijs kunnen doen is inmiddels gebeurd.”

De stichting werd in 1997 opgericht om het toen nog enorme probleem van autodiefstal aan te pakken. Destijds werden er jaarlijks 28.000 motorvoertuigen gestolen. Intussen is dat aantal geslonken naar onder de 10.000 (9179 in 2017).

„We zijn ten onder gegaan aan ons eigen succes zou je kunnen zeggen”, zegt Visser. „Jaar na jaar daalden de diefstalcijfers en ook dit jaar zet die trend zich voort. Ook nu hebben we in vergelijking met de eerste helft van 2017 alweer te maken met een afname, van 14 procent.”

In AVc sloegen tien partijen, waaronder politie, Openbaar Ministerie, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Verbond van Verzekeraars, ANWB, BOVAG en RAI Vereniging, de handen ineen tegen autodiefstal. Op 1 januari houdt de organisatie op te bestaan.