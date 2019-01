Stichting tegen Jodenhaat van start

In restaurant HaCarmel in Amsterdam is donderdagavond de Stichting Antisemitisme Preventie (SAP) van start gegaan.

Het doel van de nieuwe stichting is „het voorkomen van antisemitische denkbeelden en daaruit voortvloeiende uitingen.” De SAP wil een „neutrale stichting tegen antisemitisme zijn, waarbij iedereen zich kan aansluiten”, zo meldde voorzitter Eric Vink eerder deze maand in dagblad Trouw.

Tijdens de startavond spraken onder meer opperrabbijn Binyomin Jacobs, CU-Kamerlid Joël Voordewind en de Israëlische ambassadeur Aviv Shir-On.

De aftrap van de SAP vond plaats tijdens een maaltijd in HaCarmel. Het Israëlisch koosjer restaurant kwam in 2017 in het nieuws nadat een Syrische asielzoeker met een knuppel de ruiten van het pand insloeg. Het restaurant is regelmatig mikpunt van vernielingen.

Westerbork

Woensdag werd in de hoofdstad door CDA, CU, FvD en VVD een initiatiefvoorstel ingediend tegen antisemitisme in Amsterdam. In het zogeheten „9-puntenplan” worden negen voorstellen gedaan. Voorbeelden zijn het instellen van een coördinator antisemitismebestrijding, bezoeken door basisschoolleerlingen aan Kamp Westerbork en het in kaart brengen van antisemitische incidenten.

De partijen beroepen zich op het vorig jaar door bijna alle Amsterdamse partijen ondertekende Joods Akkoord. Daarin onderstreepten de ondertekenaars een „meer dan morele verantwoordelijkheid voor de Joodse bevolkingsgroep.”