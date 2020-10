Stichting Schuilplaats krijgt nieuwe directeur

Stichting Schuilplaats heeft ir. Bart Visser benoemd als nieuwe directeur. Per 1 januari 2021 volgt hij Piet Versloot op, die deze functie de afgelopen vijftien jaar vervulde. Net als Versloot zal Visser de directiefunctie in een dag per week uitvoeren. Daarnaast blijft hij werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur en mediator.

Stichting Schuilplaats biedt christelijke psychosociale hulpverlening. Door de vorming van grotere hulpverleningsregio’s moet de hulpverlening straks landelijke dekking krijgen.