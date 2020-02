Stichting Salvage: veel minder meldingen van schade door storm

De Stichting Salvage, die gedupeerden eerste hulp biedt na brand, storm en waterschade, heeft vorig jaar 118 meldingen gekregen van problemen die veroorzaakt waren door stormen of andere weersomstandigheden. In 2018 waren dat nog 182 meldingen, stelt het Verbond van Verzekeraars.

„Die daling heeft alles te maken met het stormachtige begin van 2018, toen twee grote stormen op 3 en 18 januari voor zo’n 450 miljoen euro schade aanrichtten en ook ons het nodige werk bezorgden”, stelt directeur Johan van den Berg van de Stichting Salvage.

De stichting heeft vorig jaar ruim 16.000 gedupeerden geholpen. Dat was ongeveer net zo vaak als in 2018 en in de meeste gevallen gebeurde dat na brand. Van den Berg noemt 2019 een vrij stabiel jaar waarin zich niet veel bijzonderheden voordeden.

Stichting Salvage is in 1987 opgericht en helpt namens de verzekeraars gedupeerden die schade hebben aan hun woning of bedrijfspand door brand, blikseminslag, explosie, water of storm.