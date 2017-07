Stichting Present groeit gestaag verder

Het aantal activiteiten van de vrijwilligersorganisatie stichting Present Nederland is vorig jaar toegenomen. Ook het aantal vrijwilligers steeg.

Dat bleek uit het maandag gepubliceerde jaarverslag.

Present coördineert en stimuleert de inzet van vrijwilligers bij mensen die hulp nodig hebben. Vorig jaar zetten 38.464 vrijwilligers zich in voor 7076 projecten. In 2015 waren dat 36.000 vrijwilligers bij 6600 projecten, in 2013 26.000 vrijwilligers bij 4400 projecten.

Ook het aantal plaatsen waar Present actief is stijgt. Vorig jaar groeide het aantal lokale stichtingen met 4 naar 76. Eind vorig jaar waren er zes afdeling in oprichting, onder meer in de Friese Wouden en in de Hoeksche Waard.