Stichting Opzoomer Mee viert jubileum

Rotterdammers steken al een kwart eeuw de handen uit de mouwen om hun straat op te knappen oftewel - zoals dat heet in Rotterdam - op te zoomeren. Maandag bestaat de Stichting Opzoomer Mee Rotterdam namelijk 25 jaar. Tegenwoordig wordt er tot ver buiten de Maasstad opgezoomerd.

Eind jaren tachtig lag de Opzoomerstraat in Rotterdam-West er vervallen bij. „Bewoners besloten niet te wachten op de overheid om de straat schoon en netjes te maken,” vertelt Johan Janssens van Stichting Opzoomer Mee. Snel volgden andere straten. Zo ontstond ook het werkwoord. In 1994 werd de stichting opgericht om straten te helpen die ook wilden opzoomeren. Nu doen circa 1900 straten in Rotterdam mee, ongeveer een derde van de stad.

De afgelopen jaren zijn ook in andere steden stichtingen opgericht die opzoomeren, waaronder Maastricht, Amsterdam en Den Haag. Janssens wijt het aan de tijdsgeest van de participatiesamenleving dat het concept juist nu zo aanslaat.

Wat wordt verstaan onder opzoomeren is langzaamaan veranderd, vertelt Janssens. „Vroeger ging het over de straat schoonmaken, nu meer om dingen samen doen.” Zo geeft de stichting straten een budget van rond de 150 euro voor kleine sociale acties, zoals een bloemetje voor een zieke buurvrouw.

Onveranderd is dat opzoomeren iets is wat straatbewoners zelf doen. „Bewoners bedenken zelf oplossingen voor problemen in de buurt. Dat doen wij niet voor ze.”