Stichting niet-ontvankelijk in zaak tegen Nederland

Op Sint-Maarten heeft de rechtbank vrijdag de lokale organisatie Fundashon Pro Soualiga niet-ontvankelijk verklaard in een kort geding tegen de Nederlandse Staat. De organisatie is tegen de plannen van staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) die hervormingen vraagt op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten in ruil voor een geldlening om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

De organisatie wilde met de rechtszaak het Koninkrijksstatuut uit begin jaren vijftig van de vorige eeuw ongeldig laten verklaren. Dat zou niet in overeenstemming zijn met het recht op zelfbeschikking van voormalige koloniën, zoals verklaard door de Verenigde Naties in 1955. Volgens de rechter is de stichting niet-ontvankelijk in haar eis.

Advocaat Denicio Bryson reageerde vrijdag namens de stichting positief. Ze kan zich vinden in de uitspraak van de rechter, stelde Bryson. „We hebben nu alle ruimte om de zaak opnieuw te bekijken en voor te bereiden en opnieuw voor de rechter te brengen.” De stichting gaat de komende tijd de zaak analyseren en denkt kans te maken met een nieuwe zaak tegen de Nederlandse overheid.

Volgens de stichting is het proces van dekolonisatie dat Nederland is begonnen nooit gericht geweest op het streven om de eilanden van de Nederlandse Antillen zelfbeschikkingsrecht te geven. Daarmee schenden ze volgens de stichting belangrijke resoluties van de Verenigde Naties.

Ook op Curaçao zijn verschillende burgerbewegingen een handtekeningenactie begonnen. Ze willen de handtekeningen samen met een brief sturen aan de Verenigde Naties. Ze stellen dat Nederland volgens resoluties van de VN verplicht is zorg te dragen voor het welzijn van de bevolking van ex-kolonies, totdat die landen onafhankelijk zijn. Voorwaarden bij een lening passen daar volgens de organisaties niet bij.