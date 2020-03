Stichting AAP annuleert rondleidingen om corona

Om het risico op besmetting met het nieuwe coronavirus voor de dieren zo klein mogelijk te houden, schrapt Stichting AAP alle rondleidingen in maart. De apenverzorgers houden zich tijdens hun werk strikt aan de hygiëneregels, zoals vaak handen wassen en bij verkoudheid een mondkapje dragen.

De organisatie biedt elk jaar van februari tot medio november gratis rondleidingen aan donateurs en andere geïnteresseerden. In het opvangcentrum in Almere en in een Spaanse vestiging zijn apen dan vanaf dichtbij te zien. De dieren aanraken is sowieso nooit toegestaan, aldus Stichting AAP.

Ook al is nog niet aangetoond dat de apen vatbaar zijn voor het virus, wil de organisatie geen enkel risico nemen met de vaak extra kwetsbare dieren. Of rondleidingen vanaf april weer doorgaan, wordt later besloten.