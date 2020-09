Stevinsluizen bij Den Oever halfjaar dicht voor scheepvaart

De Stevinsluizen in de Afsluitdijk bij Den Oever gaan vanaf 26 oktober een half jaar dicht voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat maakt in de Afsluitdijk, tegen de Stevinsluizen aan, een zogenoemde keersluis om de vaarweg te kunnen afsluiten bij zeer hoog water in de Waddenzee.

De gehele Afsluitdijk wordt versterkt om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater. De nieuwe sluis vlak bij de Stevinsluizen, is onderdeel van deze aanpak, aldus Rijkswaterstaat. De Stevinsluizen moeten dicht vanwege de bouwwerkzaamheden. Rijkswaterstaat gebruikt deze gelegenheid om meteen onderhoud te doen aan het beton van de sluis. Het beton van de Stevinsluizen is beschadigd door al het zoute water dat er jaren langs is gegaan.

De werkzaamheden worden bewust in het najaar gedaan omdat er dan minder recreatievaart is. Tot 26 april 2021 moeten schepen tussen het IJsselmeer en de Waddenzee omvaren via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand (Friesland).