Steun voor coronabeleid kabinet neemt af

Nederlanders steunen de aanpak van het coronavirus door het kabinet steeds minder. Aan het begin van de coronacrisis stond 65 procent achter het overheidsbeleid, een week geleden was dat 53 procent en nu is het gezakt naar 44 procent. Ook de steun voor het gebruik van corona-apps daalt: een kwart van de ondervraagden is voor.

Dit komt naar voren uit de enquête Namens Nederland, waaraan de afgelopen week bijna 3500 mensen hebben meegedaan. Vrijwel alle deelnemers willen meer versoepeling. Twee op de vijf vinden zelfs dat alle beperkingen moeten worden opgeheven, ook als dat leidt tot een tweede golf. Een week geleden was 29 procent die mening toegedaan. De helft wil versoepelen met voorwaarden, waarbij we bijvoorbeeld meer mondkapjes dragen.

Namens Nederland is opgezet door NL2025, een samenwerkingsverband van betrokken ondernemers, sporters, wetenschappers, mensen uit de kunstwereld en anderen. Deelnemers kunnen doorlopend aangeven wat zij vinden over de coronacrisis. In de afgelopen drie maanden is de enquête meer dan 145.000 keer ingevuld.