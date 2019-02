Steun voor coalitie op dieptepunt

Als het aan de Nederlandse kiezer ligt, houdt de huidige coalitie op dit moment slechts 47 zetels over in de Tweede Kamer. Dat is het laagste aantal sinds het aantreden van de regering. Dat meldt opiniepeiler Maurice de Hond zondag.

Het gegoochel met de energiekosten heeft de regeringspartijen geen goed gedaan. 60 procent van de ondervraagden denkt dat de stijging van de energiekosten opzettelijk te laag is ingeschat. Ruim 60 procent vindt dat de regering dit moet rechttrekken door de energiebelasting te verlagen.

De helft van de Nederlandse bevolking hecht geen enkele waarde aan het doorberekenen van het klimaatakkoord. Daarbij zijn kiezers van de VVD en het CDA sceptischer zijn dan kiezers van onder meer D66, GroenLinks en PvdA.

72 procent geeft aan dat het vertrouwen in de regering de laatste periode gedaald is. Bij kiezers van de oppositiepartijen is dat sowieso lager dan bij kiezers van de regeringspartijen.

Omdat VVD, CDA en D66 al fors op verlies stonden, is de daling voor deze partijen ‘slechts’ 1 zetel. FVD en GroenLinks mogen zich ten opzichte van vorige week 1 zetel rijker rekenen (beiden 18). VVD staat op 22 zetels. Opvallend is dat het CDA en D66 met 9 zetels maar 1 zetel meer hebben dan Partij voor de Dieren en 2 zetels meer dan ChristenUnie en DENK.

Voor de regeringspartijen zijn de laatste peilingen weinig hoopvol in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Vertaald naar Tweede Kamerzetels behaalden VVD, CDA en PvdA bij de stembusgang voor Provinciale Staten in 2003 samen bijna 100 zetels, nu behalen ze daar virtueel de helft van.