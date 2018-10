Steun kerken voor opvang gezin uit Armenië

Ongeveer 25 vertegenwoordigers van kerken in het land hebben woensdag hun steun uitgesproken voor het Armeense gezin Tamrazyan dat zich in een Katwijkse kerk schuilhoudt om uitzetting te voorkomen. Dat zei woordvoerder Rikko Voorberg namens de betrokken kerken na afloop van een bijeenkomst in Amsterdam.

„We zijn het er over eens dat we het gezin moeten steunen, maar hoe die steun er precies gaat uitzien moeten we nog verder bespreken”, zei Voorberg. „Wel is het voor ons duidelijk dat we met de regeringspartijen de dialoog over de kwestie moeten aangaan.”

Eerder was het idee geopperd om met het Armeense gezin een soort estafettedienst in meerdere kerken te houden. Zolang het gezin de diensten zou volgen, zou de Dienst Terugkeer en Vertrek volgens juristen de kerken niet in mogen om de Armeniërs daar op te halen en daarna uit te zetten. Voorberg laat weten dat niet voor de estafettedienst is gekozen, onder meer omdat dit als een politieke stellingname zou kunnen worden gezien.

Het gezin Tamrazyan verblijft al negen jaar in Nederland. Om uitzetting te voorkomen zocht het gezin drie weken geleden onderdak in de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Katwijk.