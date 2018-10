„Sterke toename zzp’ers in de zorg”

Steeds vaker nemen werknemers in de zorg ontslag om daarna als zelfstandige aan de slag te gaan. In de eerste negen maanden van dit jaar schreven zo’n 10.000 mensen zich als zorg-zzp’er in bij de Kamer van Koophandel, 20 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

Volgens de krant zijn het vooral mensen die het gehad hebben met de werkdruk, de administratieve lasten en de omstandigheden bij hun werkgever.

De ontwikkeling stelt zorginstellingen voor hoge loonkosten. In 2017 liepen de kosten voor het inhuren van zzp’ers in ziekenhuizen en gehandicaptenzorg met ruim 17 procent op, in de ouderenzorg met 16,4 procent en in de ggz met 11 procent.

De hoge loonkosten voor de inhuur van zzp’ers als gevolg van een personeelstekort hebben bij het MC Slotervaart in Amsterdam geleid tot de huidige problemen.