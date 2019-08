Sterke daling aantal mensen dat thuisblijft voor gezin of huishouden

Het aantal mensen dat thuisblijft om voor het gezin of huishouden te zorgen, is in ruim tien jaar tijd met bijna een derde afgenomen. In 2018 waren er 211.000 vrouwen en 12.000 mannen die vanwege zorgtaken niet konden of wilden werken. In 2008 ging het om 305.000 vrouwen en 8000 mannen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vorig jaar behoorden in totaal 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar niet tot de beroepsbevolking. Het gaat om mensen die geen betaald werk hebben en niet op zoek zijn naar werk. Een groot deel hiervan, 1,5 miljoen, noemt hoge leeftijd als reden om niet te werken.

Mensen die wel willen werken maar niet kunnen, geven vaak als reden dat de combinatie van zorg en arbeid te grote druk geeft. Ook kunnen ze volgens het CBS geen geschikte betaalde kinderopvang vinden of sluiten schooltijden niet goed aan.