„Sterke aanwijzingen voor terreurmotief T.”

Het onderzoek naar de aanslag op de tram in Utrecht op 18 maart heeft tot dusver „sterke indicaties” opgeleverd voor terroristische motieven bij verdachte Gökmen T. Dat zei het Openbaar Ministerie (OM) maandag op de eerste inleidende rechtszitting in de strafzaak tegen T.

Het OM baseert die verdenking onder meer op het briefje dat na de aanslag in de vluchtauto van T. werd gevonden. Daarop stond dat hij had gehandeld uit naam van zijn geloof. „Jullie maken moslims dood. Allah is groot.”

T. werd op de dag van de aanslag gearresteerd. Bij zijn voorgeleiding aan de rechter-commissaris, enkele dagen daarna, legde hij een bekentenis af.