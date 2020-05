Sterftecijfer vorige week lager dan normaal

Het sterftecijfer was vorige week voor het eerst in maanden lager dan normaal. Er overleden ongeveer 2850 mensen, zo’n 200 minder dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Daarmee lijkt een einde te komen aan een periode waarin het aantal sterfgevallen duidelijk hoger was vanwege het nieuwe coronavirus. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het verbaast de onderzoekers niet dat het sterftecijfer nu lager ligt dan normaal. Het is gebruikelijk dat een piek in het aantal sterfgevallen wordt opgevolgd door een dal. Dat was ook bijvoorbeeld zo na de griepepidemie in 2018. Een deel van de mensen die in de afgelopen maanden zijn overleden aan Covid-19, waren onder normale omstandigheden nu overleden, zo legde CBS-socioloog Tanja Traag eerder uit.

Het CBS en RIVM benadrukken dat dit lage sterftecijfer niet betekent dat er geen mensen meer overlijden aan het nieuwe coronavirus. Het RIVM heeft weet van 159 patiënten die vorige week zijn overleden aan het virus. Vermoedelijk zijn in werkelijkheid nog meer mensen overleden aan Covid-19. Niet iedereen die overlijdt door het virus wordt ook zo geregistreerd. Wie niet is getest, belandt namelijk niet in de dagelijkse statistieken van het RIVM.