Sterfte laatste weken vooral hoger bij mensen met langdurige zorg

Het aantal sterfgevallen is de laatste weken vooral hoger onder mensen die langdurige zorg ontvangen. Eerder bleek al dat het coronavirus verpleeg- en verzorgingshuizen het hardst raakt. Maar de groep die langdurige zorg ontvangt, maar nog thuis woont, bleven in deze statistieken buiten beeld. Nieuw onderzoek laat zien dat buiten de verzorgingshuizen met name de ontvangers van langdurige zorg meer overlijden. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de week van 20 april overleden ongeveer 1700 mensen die langdurige zorg kregen, bijna 50 procent meer dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. Onderzoekers vermoeden dat de sterfte hoger ligt vanwege het nieuwe coronavirus, hoewel zij nu nog niet weten waaraan die mensen zijn overleden.