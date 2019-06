De Ster, die de reclame verzorgt bij het omroepbestel, is verrast over het besluit van de coalitiepartijen om tot 20.00 uur geen reclame meer op de buis te laten zien bij de publieke omroepen.

’‘Wij weten nog van niets. We zijn hierdoor verrast. We hadden als eerste betrokkenen toch geïnformeerd moeten zijn’‘, zei een woordvoerster. ’‘We wachten nu op bericht van het ministerie of dit klopt.’’