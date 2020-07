Ster levert 25 miljoen in door coronacrisis

De coronacrisis heeft ook grote impact gehad op de Ster. De organisatie die reclamezendtijd voor de publieke omroep verkoopt, haalde in de eerste helft van het jaar 71,5 miljoen op, ongeveer 25 miljoen minder dan in diezelfde periode vorig jaar, meldt de Ster vrijdag.

Vooral de inkomsten uit reclame op tv en radio zakten in, online was er juist een plus: 3 miljoen ten opzichte van 2,2 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Vanwege de coronacrisis hebben veel bedrijven hun campagnes 'on hold' gezet, aldus de Ster. "We keken uit naar een prachtig 2020 met topevenementen als het Eurovisie Songfestival, het EK en de Olympische Spelen. Volop kansen voor merken om via de Ster het grote publiek te bereiken. Door de teruglopende campagnes en gecancelde evenementen vanwege corona liep het helaas heel anders", aldus directeur Frank Volmer.

De NOS meldde eerder op de dag dat de Ster in de eerste helft van het jaar bijna 30 miljoen euro minder inkomsten had. Volgens de Ster zelf is dat dus een paar miljoen minder.