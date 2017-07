Steppekiekendief broedde in Nederland

Deze zomer heeft voor het eerst in Nederland een steppekiekendief gebroed. De vogels brachten vier jongen groot in een akker met wintergerst in de provincie Groningen. Dat meldt Nature Today.

Dat de roofvogel hier broedde is geheimgehouden, om het broeden niet te verstoren. Met een hek rond het nest werd het beschermd tegen aanvallen van roofdieren als steenmarter en vos. Het is niet alleen een uniek broedgeval voor Nederland, maar voor zover bekend ook voor West-Europa. De hele broedperiode is gedocumenteerd met geluidsopnamen, film en foto’s.

De steppekiekendief wordt de laatste jaren heel af en toe in Nederland gezien tijdens de vogeltrek. Doorgaans broeden ze op de steppes van Oost-Europa en Azië.