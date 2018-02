StemWijzer populair in Staphorst

De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas over een maand, de campagnes zijn net begonnen, maar toch hebben tienduizenden mensen al een stemhulp geraadpleegd. De StemWijzer van ProDemos heeft voor 44 gemeenten een lijst met stellingen. Die zijn in anderhalve week tijd meer dan 100.000 keer ingevuld.

De gemeente Den Haag heeft de meeste invullers, ongeveer 11.500. De stellingen voor Amsterdam zijn woensdag online gezet en sindsdien maakten bijna 8000 mensen er gebruik van. In Maastricht, Tilburg, Amersfoort en Zaanstad hebben ongeveer 4000 mensen antwoord gegeven op de stellingen. In de meeste gemeenten heeft ongeveer 5 procent van de kiezers de StemWijzer gebruikt, zegt ProDemos. Uitschieters zijn Beuningen en Staphorst, waar een op de zes kiezers al antwoord heeft gegeven op de stellingen. Over de adviezen zelf kan ProDemos niets zeggen. „We registreren niet welke partijen bij mensen naar voren komen.”