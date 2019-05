StemWijzer op valreep 200.000 keer ingevuld

In de laatste drie uur dat kiezers donderdag hun stem konden uitbrengen voor de Europese Parlementsverkiezingen is de StemWijzer meer dan 200.000 keer online geraadpleegd. ’‘In het laatste uurtje, tussen 20.00 uur en 21.00 uur, waren het 25.000 stemadviezen, een eindsprint’’, aldus een woordvoerster van ProDemos. Deze mensen moesten daarna halsoverkop naar een stembureau als ze hun stemadvies nog wilden verzilveren.

De stembureaus sloten om 21.00 uur. De StemWijzer is in totaal 1.679.400 keer ingevuld. Bij de vorige Europese verkiezingen gaven ruim 950.000 mensen antwoord op de stellingen. Een paar honderdduizend Nederlanders vulden donderdag andere stemhulpen in, zoals MijnStem en het Kieskompas.

Het Kieskompas is niet alleen in Nederland beschikbaar. Er zijn ook stellingenlijsten voor Duitsland, Frankrijk, Zweden en Italië. Deze vier landen stemmen zondag voor het Europees Parlement.