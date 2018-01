Stemming donorwet week later in Eerste Kamer

De stemming in de Eerste Kamer over een nieuw systeem voor orgaandonatie wordt op 13 februari gehouden, een week later dan gepland. De senatoren debatteerden dinsdag ruim twaalf uur met Tweede Kamerlid en initiatiefnemer Pia Dijkstra (D66). De Kamerleden willen een brief van Dijkstra met verduidelijkingen over het wetsvoorstel en besloten het debat daarom pas volgende week dinsdag te vervolgen.

Aan kritische noten dinsdag geen gebrek. Onder meer PvdA en CDA vragen zich af of het voorstel geen te zware inperking is van de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Ook wilden ze weten hoe de rol van de nabestaanden eruit zou zien, als de overstap wordt gemaakt naar actieve donorregistratie. In zo’n systeem zijn mensen donor, tenzij ze hier bezwaar tegen maken.

De SGP en de ChristenUnie gaven aan om principiële redenen niet voor het wetsvoorstel te kunnen stemmen. „Laten we die Rubicon niet overtrekken”, riep CU-senator Roel Kuiper zijn collega’s op.

Ook de PVV kan niet met het plan leven. PVV-senator Ton van Kesteren betoogde dat door niet te kiezen mensen in het huidige systeem ook een keuze maken, en dat men het recht op niet-kiezen niet mag worden ontnomen.

„Het recht om zelf niet te kiezen ontneemt anderen het recht niet te kiezen”, was Dijkstra’s reactie op deze kritiek. „Je kiest er dan voor een ander te laten kiezen, en dat is lastig voor nabestaanden.”

Net als bij de stemming in de Tweede Kamer zijn de senatoren vrij hun eigen keuze te maken. En net als in de Tweede Kamer wordt het zeer spannend. Veel senatoren hebben naar eigen zeggen nog geen beslissing genomen.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zal invoering ervan zo’n twee jaar duren en eenmalig zo’n 60 miljoen euro kosten, lichtte minister Bruno Bruins (Medische Zorg) toe. Dat is onder meer voor een brede voorlichtingscampagne en om ict-systemen aan te passen. Structureel zou een actief registratiesysteem 7 of 8 miljoen per jaar kosten, onder meer omdat gemeenten een actieve rol in de voorlichting en communicatie met burgers zouden spelen.

Van een inhoudelijk oordeel over het wetsvoorstel hield Bruins zich, net als de rest van het kabinet, verre.