Stemmer Kanaleneiland weegt incident niet mee

Het schietincident van afgelopen maandag, waarbij schutter Gökmen T. in een tram drie mensen doodschoot en er vijf verwondde, lijkt weinig tot geen invloed te hebben op het stemgedrag van buurtbewoners. Bij twee stembureaus in de wijk Kanaleneiland, het buurtcentrum op de Trumanlaan en het ROC op de Marco Pololaan, geven stemmers aan dat ze hebben gekozen voor de partij die ze ook voor de aanslag al in hun hoofd hadden.

Nadine, een uitzendkracht van 23, zegt: „We moeten ons niet laten beïnvloeden door de gebeurtenissen. Ik woon op het 24 Oktoberplein, het gebeurde voor mijn huis, maar ik was op mijn werk. Ik vind het belangrijker dat we geen winst maken op milieu, onderwijs en gezondheidszorg, dus ik heb Partij voor de Dieren gestemd.”

Ook Frank van 32, die werkt bij een ingenieursbureau, zegt zich niet te hebben laten beïnvloeden. „Wat Thierry Baudet deed na het incident (de schuld bij VVD en CDA leggen, red.) was beneden alle peil. Áls ik al op hem had willen stemmen, dan zou ik dat nu sowieso niet meer hebben gedaan.” Hij zegt GroenLinks te hebben gestemd, net als Arshia van 32, die erbij zegt: „Er is geen andere keus.”

Een 56-jarige financieel administrateur, die alleen wil worden aangeduid met zijn initialen G.M., stemt Forum voor Democratie, maar niet als reactie op het schietincident. „Ik volg Thierry Baudet al jaren. Ik vind Forum een heel redelijke, conservatieve partij die zich baseert op begrippen van de grote filosofen als Plato en Edmund Burke. Ik ben niet tegen immigratie, maar laten we dan christenen of jezidi’s uit Irak binnenhalen. Nu vind ik de grenzen in Europa te open.”

Geestelijk verzorger Arjan (43) zegt het vakje van de ChristenUnie rood te hebben gemaakt. „Ik heb altijd al ChristenUnie gestemd, dat is niet veranderd door de actualiteit.”