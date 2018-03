Stemmen vanuit de auto in Zevenhuizen

Je hoeft je auto niet uit en je motor niet af. In Zevenhuizen, gemeente Zuidplas, kunnen burgers woensdag stemmen in een drive-instembureau.

Containers afval, zakken compost, tuingereedschap. Het decor van het drive-instembureau in Zevenhuizen is ongebruikelijk. Stemmers rijden een hal in van de gemeentewerf. Door het autoraampje krijgen ze het stembiljet aangereikt.

Best makkelijk, zegt Evelien van Es-Mastenbroek (29) uit Zevenhuizen. „Ik heb twee kinderen in de auto. Als ik op een andere plek zou stemmen, moet ik de kinderen de auto uithalen. Nu hoeft dat niet.”

Een stemmer mag geen volwassene naast zich in de auto hebben zitten. Zo moet stembeïnvloeding worden voorkomen.

De jonge moeder stemde op CU-SGP. „Dat ben ik van huis uit gewend. En die partij staat het dichtst bij me.”

Bij het referendum, dat tegelijk plaatsvindt met de gemeenteraadsverkiezingen, koos Van Es voor de aftapwet. „Ik vind het belangrijk dat de overheid de criminaliteit goed kan aanpakken.”

Drukke forensen

Rond negen uur komt burgemeester Kats (SGP) van Zuidplas in zijn grijze Volvo het stembureau binnenrijden. In een luttele minuut brengt hij zijn stemmen uit. Ook Kats stemde voor de aftapwet. „Eerst wilde ik blanco stemmen, om zo mijn afkeer van het middel van referendum aan te geven. Een volksraadpleging past niet bij onze parlementaire democratie. Maar omwille van de veiligheid van ons land heb ik toch maar voor de aftapwet gestemd.”

Zuidplas probeert het de mensen zo makkelijk mogelijk te maken om te gaan stemmen, legt Kats uit. Daarom hebben mensen nu voor het eerst de mogelijkheid om vanuit hun auto te stemmen op de gemeentewerf in Zevenhuizen. „Dat kan handig zijn voor forensen die ’s ochtends vroeg weggaan en ’s avonds laat terugkeren.” Bij de verkiezingen vorig jaar maakten 450 mensen gebruik van het drive-instembureau. Toen moesten ze hun auto nog uit.

De burgemeester is van plan alle 21 stembureaus in Zuidplas te bezoeken. „Ik wil de vrijwilligers een hart onder de riem steken en spreek inwoners. Het is vandaag het feest van de democratie.”

yt

Ronkende motor

Met ronkende motor meldt de 59-jarige Cees van de Bovenkamp zich bij het tafeltje van het stemburau. „Je kunt na het stemmen zo doorrijden naar je werk”, zegt de motorrijder. „Nee, ik ben niet gehaast. Maar zo stemmen is wel makkelijk.”