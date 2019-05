Stemmen over echtheid Da Vinci

Leonardo da Vinci stierf donderdag precies 500 jaar geleden, iets dat op tal van plekken en manieren wordt gememoreerd. Het Teylers Museum in Haarlem nam er afgelopen winter al een voorschot op met een zeer druk bezochte expositie en het Louvre in Parijs opent in het najaar een grote tentoonstelling die door kunstliefhebbers met spanning tegemoet wordt gezien.

De Hermitage Amsterdam besteedt op heel eigen wijze aandacht aan de legendarische kunstenaar en wetenschapper: er kan door publiek worden gestemd over de vraag of een bepaald werk van hem is of niet.

In de lopende tentoonstelling De schatkamer! is het zestiende-eeuwse schilderij Donna Nuda te zien. Dit werd door tsarina Catharina de Grote in 1779 aangekocht als een echte Leonardo da Vinci, maar of hij het zelf heeft gemaakt wordt nu al wel een eeuw betwijfeld.

Het vraagstuk laait weer op. De Donna Nuda verhuist binnenkort naar Musée Condé in Frankrijk. Dat bezit een tekening die in 2017 aan Da Vinci is toegeschreven en die veel gelijkenissen heeft met de Donna Nuda. „Daar komt nog bij dat de Donna Nuda sterk overeenkomt met de Mona Lisa: hetzelfde spel van licht en donker, de naakte dame zit in dezelfde pose, heeft eenzelfde mysterieuze glimlach en ook in de achtergrond lijkt de hand van de meester zelf zichtbaar”, aldus de Hermitage.

Publiek kan over de kwestie stemmen vanaf vrijdag. Het oordeel wordt eind mei bekendgemaakt.