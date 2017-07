Stemmen op schoonste strand van start

De jaarlijkse verkiezing van het schoonste strand van het land is weer begonnen. Vanaf woensdag kunnen mensen stemmen via supportervanschoon.nl. NederlandSchoon en de ANWB maken 7 september de winnaar bekend.

Vorig jaar was het meest gestemd op Oostkapelle. En ook in jaren daarvoor zijn de stranden van de Zeeuwse badplaatsen als beste beoordeeld. In 2016 stemde een recordaantal van 18.000 mensen op hun favoriete schoonste strand.

Er kan tijdens deze vijftiende editie gestemd worden tot en met zondag 20 augustus.