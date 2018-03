Stemmen kan op 81 NS-stations

Treinreizigers kunnen woensdag 21 maart op 81 stations hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een recordaantal, aldus de NS en ProRail.

Volgens de Nederlandse Spoorwegen kiest dit jaar een opvallend groot aantal kleinere gemeenten voor een mobiel stembureau bij stations tijdens de spitsuren. Veel bureaus zijn al vanaf 05.15 uur open om ook de vroege reizigers van dienst te zijn.

Station Castricum opent van alle mobiele stembureaus het vroegst: het stemlokaal gaat al om 00.00 uur open. Wie bijvoorbeeld om 00.30 uur terugkeert uit Amsterdam kan direct een voorkeursvakje rood maken.

De stemhokjes zijn in en rond de stations te vinden, blijkt uit de lijst van 81 locaties. Van de bloemenkiosk (Castricum) tot het stationsrestaurant (Oldenzaal) en van de stationsbibliotheek (Haarlem) tot een hotel tegenover het station (Leeuwarden). Maar doorgaans is het de stationshal of een portocabin waar gestemd kan worden.