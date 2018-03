Stemmen in een museum, torenflat of tram

Stembureaus vind je doorgaans in scholen, gemeentehuizen, verzorgingstehuizen, buurthuizen of andere openbare gebouwen. Bij elke verkiezing zijn er uitzonderingen. Ook deze keer kunnen stemgerechtigden weer terecht op opvallende locaties.

Zo kunnen inwoners van de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas in een drive-instembureau stemmen. Ze hoeven er niet eens de auto voor uit.

Amsterdammers kunnen stemmen in onder meer het Amsterdam Museum, in een Duits restaurant op het Centraal Station en op hoog niveau in de bijna 100 meter hoge A’DAM Toren aan het IJ.

Stemmen in bussen of trams kan ook. In Arnhem is een trolleybus uit 1949 ingericht als mobiel stembureau. Hagenaren kunnen stemmen in tramlijn 11 die heen en weer rijdt tussen 9.00 en 17. 00 uur. In Noord-Holland houden ze van de bus. In Drechterland, Hollands Kroon en Velsen rijdt een Amerikaanse schoolbus rond. Heemskerk en Schagen hebben gekozen voor een Londense dubbeldekker.

Eindhoven heeft twee bijzondere stemlocaties. Stemgerechtigden kunnen woensdag terecht in de kamer van burgemeester John Jorritsma in het stadhuis en op de redactie van het Eindhovens Dagblad.

Rotterdammers ‘op Zuid’ kunnen hun stem uitbrengen in het roltrappengebouw van de Maastunnel op het Charloisse Hoofd.

Wie in het Stedelijk Museum van Alkmaar gaat stemmen, krijgt meteen gratis toegang tot de tentoonstelling Ruysdael & Saenredam in Alkmaar.

In Heemskerk kan ook in kasteel Slot Assumburg worden gestemd. En in Leiden in het Rijksmuseum van Oudheden. Het Gemeentemuseum Den Haag herbergt volgens het museum het mooiste stembureau van het land: de erezaal. Wie er gaat stemmen kan meteen doorlopen naar de expositiezalen.

‘s Nachts stemmen is ook populair. In Zaltbommel gaat de eerste stembus direct na 0.00 uur open. Het is letterlijk een stembus: een rode Engelse dubbeldekker die ’s nachts op de Markt staat. In Den Haag is een speciaal nachtstembureau ingericht in Stadscafé de Boterwaag op de Grote Markt. Het is open tussen middernacht en 02.00 uur.