Stemmen in de auto in Zuidplas

Mensen die volgende week woensdag hun stem willen uitbrengen, kunnen in de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas in de auto blijven zitten. Inwoners van de gemeente en kiezers van daarbuiten die voor het referendum willen stemmen, kunnen er gebruikmaken van een echt drive-in stembureau. Voorwaarde is wel dat de stemmers alleen in hun auto zitten.

De gemeente experimenteerde al twee keer met een drive-in stembureau, maar daarbij moesten stemmers toch nog hun auto uit om in stemhokjes hun keuze te maken om te garanderen dat de stem anoniem werd uitgebracht. Dit keer hoeft uitstappen voor het eerst niet en volgens een woordvoerder van de gemeente is dat uniek voor Nederland.

Nu moet een uitschuifbaar tafeltje met schermen ervoor zorgen dat niemand mee kan kijken bij het stemmen. De Kiesraad heeft de oplossing van Zuidplas goedgekeurd, met de voorwaarde dat stemmers in hun eentje in de auto zitten.

Het drive-in-stembureau bevindt zich op de gemeentewerf in Zevenhuizen, waar de gemeente in plaats van een afvalstraat een ‘kiesstraat’ inricht.