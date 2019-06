Stemlocaties Amsterdam te vaak ontoegankelijk

Kiezers met een lichamelijke beperking hebben bij de recente verkiezingen voor de Provinciale Staten in Amsterdam in maart nog te veel hinder ondervonden door ontoegankelijke stemlocaties. Uit onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam bleek dat slechts zeven van de 80 onderzochte stemlocaties voldeden aan alle eisen van toegankelijkheid.

Alle stemlocaties moeten sinds 1 januari van dit jaar toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Volgens het Amsterdamse college van burgemeesters en wethouders was 74 procent van de stemlocaties volledig toegankelijk en 21 procent bereikbaar met hulp. Uit onderzoek van de rekenkamer blijkt dat dat in de praktijk tegenviel. Ook 60 procent van de voorzitters van de stembureaus meldden bijzonderheden over de toegankelijkheid. Zo bleken tijdelijke voorzieningen de bereikbaarheid te verminderen omdat ze slecht waren uitgevoerd.

De rekenkamer pleit onder meer voor om bij de indeling van de stemlocaties duidelijk onderscheid te maken tussen toegankelijke en niet-toegankelijke locaties en om alerter te zijn bij het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen. Het college zegt de aanbevelingen te zullen overnemen.