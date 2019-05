Stembureaus zijn dicht, tellen gaat beginnen

De stembureaus in ons land zijn gesloten, het tellen van de stemmen kan beginnen. Duizenden mensen zijn de komende uren bezig om de stemmen te tellen.

De uitslag bekendmaken mogen gemeenten nog niet. Dat mag pas nadat zondagavond om 23.00 uur de laatste stembureaus in Italiƫ zijn dichtgegaan.

Kiezers mogen de zogeheten stemopneming bijwonen, als zij de orde niet verstoren. GeenStijl heeft een oproep gedaan aan mensen om daarbij te zijn en de uitslag door te geven aan het weblog. GeenStijl probeert op basis daarvan met een uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement te komen.

Ruim 13 miljoen Nederlanders mochten donderdag naar de stembus. Ook inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba mogen hun stem uitbrengen. Ook daar kan tot 21.00 uur lokale tijd worden gestemd, dan is het 03.00 uur in Nederland. In totaal mogen tot en met zondag meer dan 400 miljoen kiezers uit de 28 EU-landen hun stem uitbrengen.

De opkomst in de EU was vijf jaar geleden gemiddeld 42,6 procent, het laagste sinds de eerste Europese verkiezingen in 1979. In Nederland bracht 37,3 procent een stem uit in 2014.