Stembureaus nog half uurtje open

Mensen die willen dat hun stem nog meetelt voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschappen, moeten snel zijn. Ze hebben nog een half uur de tijd, dan gaan de stembureaus dicht.

De komende uren wordt dan druk stemmen geteld. In de avond moet een eerste beeld duidelijk worden wat de uitslag is van de Provinciale Statenverkiezingen. Ook konden kiezers hun stem uitbrengen voor de Waterschapsverkiezingen.

De ogen in politiek Den Haag zijn nu gericht op de vertaling van de uitslag in zetels voor de Eerste Kamer. Die wordt op 27 mei via zogeheten getrapte verkiezingen gekozen door de leden van de Provinciale Staten.

Het kabinet heeft nog tot in juni te maken met de Eerste Kamer in de huidige samenstelling. Op 4 juni nemen de oude Eerste Kamerleden afscheid. Op 11 juni worden de nieuwe leden van de Eerste Kamer geïnstalleerd.