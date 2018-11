Stembureaus gesloten, tellen kan beginnen

De stembureaus in 37 gemeenten zijn om 21.00 uur gesloten. Mensen konden daar hun stem uitbrengen voor gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat om gemeenten die per 1 januari worden heringedeeld. Bijna 725.000 mensen waren kiesgerechtigd. Alle gemeenten gaan ervan uit dat de uitslag voor middernacht bekend is.

De grootste gemeente is Groningen, dat samengaat met Haren en Ten Boer, met ongeveer 190.000 kiesgerechtigden. Daarna volgen Haarlemmermeer (met Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 118.380) en Hoeksche Waard (Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Strijen, Oud-Beijerland, 69.227).

Opkomst in Groningen 44,1 procent