Stembureau verplaatst wegens norovirus

Een stembureau in het Friese Hardegarijp (gemeente Tietjerksteradeel) is verplaatst in verband met een uitbraak van het norovirus, liet de gemeente weten.

Het gaat om het stembureau in woonzorgcentrum Bennemastate. Omdat de gemeente geen risico’s wil nemen is het stembureau, mede op advies van de GGD, verplaatst naar multifunctioneel centrum MFC It Maskelyn waar al een stemlokaal was ingericht. Bennemastate was niet het enige stembureau In Hardegarijp. De inwoners kunnen ook terecht in kerk Nieuw Perspectief.

Het Brabantse dorp Herpen (gemeente Oss) besloot maandag ook een stembureau te sluiten en het te verplaatsen wegens het norovirus. Het virus is zeer besmettelijk en kan ontsteking van de darmen veroorzaken.