In Alkmaar kunnen mensen hun stem woensdag niet uitbrengen voor de Provinciale Staten- en de Waterschapsverkiezingen aan de Biesboschstraat in de wijk Oudorp. Het stembureau is gesloten wegens een brand die woensdagochtend woedde in het appartementencomplex waarin het bureau zich bevindt. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Voor de kiezers heeft het weinig gevolgen. Ze kunnen hun stem uitbrengen in drie nabijgelegen stembureaus.