Stembiljetten Zuid-Holland belanden in Zeeland

In een stembureau in het Zeeuwse Oost-Souburg zijn stembiljetten aangetroffen bedoeld voor de provincie Zuid-Holland. Na onderzoek bleek dat bij de voorraad van de gemeente Vlissingen, waar Oost-Souburg onderdeel van is, verkeerde papieren zitten.

Het is nog niet duidelijk of er stembiljetten van Zuid-Holland in de Vlissingse stembussen terecht zijn gekomen.

De gemeente heeft na de vondst van de Zuid-Hollandse stembiljetten contact opgenomen met alle kantoren in Vlissingen. Tot nu toe zijn er geen meldingen binnengekomen dat er verkeerde stemkaarten bij andere bureaus zijn opgedoken. Vlissingen heeft de voorzitters van de stemkantoren gevraagd extra alert te zijn en lege biljetten goed te controleren voor uitgifte aan de stemmer.

De gemeente Vlissingen staat in contact met de Kiesraad voor overleg.