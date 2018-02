„Stem raadslid Neder-Betuwe in ruil voor campagnefilmpjes”

Als CDA-raadslid Ton Keuken van Neder-Betuwe in de gemeenteraad voor Nova Media Producties zou stemmen, zou het bedrijf campagnefilmpjes voor hem maken. Burgemeester Kottelenberg heeft aan dagblad De Gelderlander bevestigd dat Nova Media dat in een ‘app-bericht’ aan Keuken heeft aangeboden. Voor Kottelenberg was dat voorstel aanleiding voor een aangifte tegen het mediabedrijf wegens omkoping.

De gemeenteraad moet het Commissariaat voor de Media adviseren wie mag gaan uitzenden als de lokale omroep voor Neder-Betuwe. Nova Media en concurrent RegioTV Tiel hebben zich daarvoor aangemeld. In verband met de aangifte heeft de gemeenteraad de beslissing over het advies, dat voor deze maand op de agenda stond, uitgesteld tot juni.