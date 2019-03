Stem in ‘gewoon’ lokaal, museum of op station

Kiezers kunnen woensdag weer op verschillende bijzondere locaties hun stem uitbrengen. De meeste stembureaus openden om 07.30 uur hun deuren.

Reizigers kunnen bijvoorbeeld terecht op stations, 69 in totaal. In Leiden kunnen kiezers hun stem uitbrengen in een museum, bij een 2000 jaar oude Egyptische tempel. In de gemeente Zuidplas is weer een drive-instembureau waar je met de auto doorheen kan. Die is op de gemeentewerf in Zevenhuizen. In het Overijsselse Marle kunnen stemmers weer terecht in het kleinste stembureau van het land: de huiskamer van Wim Westhoff. En er is een primeur: Kiezers kunnen woensdag voor het eerst hun stem uitbrengen in het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag. Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, bemant tussen 10.00 en 12.00 uur persoonlijk het nieuwe stembureau.

Het eerste stemlokaal opende om 00.00 uur, op station Castricum. Vanaf 05.15 uur konden vroege reizigers al terecht in Breda en Nijmegen en om 05.30 uur gingen ook de stembureaus op station Meppel en Zwijndrecht open. De meeste stationsstembureaus zijn geopend tussen 7.30 uur en 21.00 uur.

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden huisvest voor de zesde maal een stembureau, dit jaar zelfs een dubbel stemlokaal. Directeur Wim Weijland: „Toen we in 1979 onze entreezaal met de Egyptische tempel openden, was de afspraak met de Egyptische regering dat de tempel vrij van entreekosten te bezichtigen zou moeten zijn. De zaal is dus eigenlijk openbare ruimte. Met een stemlokaal benadruk je dat open karakter en worden stemmers, die misschien zelden of nooit in het museum komen, weer eens met die geweldige tempel geconfronteerd.”

Ook zijn er meerdere stemlocaties speciaal geschikt gemaakt voor blinde en slechtziende kiezers. Verspreid over vier provincies en twaalf gemeenten kunnen zij terecht op 23 stembureaus met speciale hulpmiddelen. Die middelen zijn een mal met gaatjes die over het stembiljet gelegd kan worden en audio-ondersteuning.