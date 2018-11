„Stel reis ring Amsterdam naar noorden uit”

Wie over de Amsterdamse ring naar het noorden van Noord-Holland wil, doet er goed aan de reis uit te stellen. Dat adviseert Rijkswaterstaat. Door een fiks ongeluk met meerdere voertuigen op de A7 naar Hoorn begint de Amsterdamse ring richting het noorden dicht te slibben.

Het ongeluk vond rond 14.00 uur plaats. Door het ongeluk is er nog maar één in plaats van drie rijstroken beschikbaar. Er was onder meer een vrachtwagen geladen met betonpalen bij betrokken. Die staat er nog steeds, omdat er een dieplader met kraan moet komen om de betonpalen over te laden op een andere vrachtwagen. „Het kan zomaar na de spits zijn voordat de palen zijn overgeladen”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Door het ongeluk loopt het op de A8, de A10-Noord en -West flink vast. „Als het zo doorgaat, gaat het daar richting een verkeersinfarct.” Verkeer dat richting Hoorn wil en zich nog ten zuiden van de ring bevindt, kan beter omrijden richting Alkmaar en Heerhugowaard over de A4, A9 en N242. Maar op de anders ook al drukke A9 is het daardoor nu extra druk, aldus de woordvoerder.

Rijkswaterstaat roept daarom weggebruikers op in ieder geval de verkeersinformatie in de gaten te houden en indien mogelijk de reis uit te stellen.