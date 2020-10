‘Stel keuze over verplicht bijwonen van strafzaak uit’

De keuze van de politiek over het verplichten voor verdachten in ernstige zedendelicten of geweldsmisdrijven om hun strafzaak bij te wonen, kan beter uitgesteld worden. Dat zegt hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels in De Telegraaf. Maandag debatteert de Tweede Kamer over een wetsvoorstel dat de rechten van slachtoffers in de rechtszaal uitbreidt.

Zwinkels, die op hoofdlijnen tevreden is met het wetsvoorstel, geeft aan dat de betreffende aanwezigheidsplicht ervoor kan zorgen dat verdachten ‘de emoties’ van het slachtoffer moeten aanhoren, terwijl nog niet is vastgesteld of zij wel degelijk de dader zijn.

„Als je wilt dat slachtoffers een verdachte rechtstreeks kunnen aanspreken, dan zijn de grenzen van het huidige rechtssysteem bereikt en moet je misschien naar een twee fasen-systeem: daarin stelt de rechter eerst vast of iemand schuldig is en wordt in een latere fase de straf bepaald.”

Wat de hoofdofficier betreft, wordt de politieke keuze hierover vooralsnog uitgesteld. „Laten we eerst dit wetsvoorstel implementeren. Gun ons de tijd, de rek van wat een toch al overbelaste organisatie als het OM aankan, is eruit.”