Stel hier je vraag via het antwoordapparaat

In Bij ons thuis krijg je als luisteraar de mogelijkheid om vragen te stellen. Heb je een opvoedingsvraag? Volg dan het stappenplan hieronder.

Bekijk hieronder de lijst met onderwerpen die de komende tijd zullen langskomen. Gebruik een smartphone en activeer de dictafoon. Noem eerst het onderwerp waarover de vraag gaat. Noem je naam en spreek je vraag in. Stuur het audiobestand via de mail op.

LET OP: hoe specifieker de vraag, hoe beter. Algemene vragen komen tijdens de afleveringen sowieso wel aan de orde. Dus niet: Hoe leer ik mijn kind goed met geld omgaan? Maar: Onze dochter is wel erg vrijgevig. Ze geeft werkelijk alles weg. Dat vinden we mooi, maar hoe stellen we hier toch op een positieve manier grenzen aan?

Onderwerpen:

Seksuele opvoeding

Financiële opvoeding

Sport

Alcoholgebruik

Games

Sfeer/rust in huis

Een vreemde in huis (kind krijgt relatie)

School

Boeken/literatuur

Beeldcultuur/speelfilms/Netflix

Verzorging en uiterlijk

Pesten

Ziek zijn

Psychische ziektes

Eenoudergezin / samengesteld gezin

Zit jouw onderwerp er niet bij? Geef het door aan de redactie.