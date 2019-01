„Stekende Syriër Naaldwijk psychisch ziek”

De 28-jarige Syriër die afgelopen zomer in Naaldwijk politieagenten met een mes zou hebben belaagd, heeft meerdere psychische stoornissen en is waarschijnlijk daardoor door het lint gegaan. Dat bleek donderdag tijdens de zaak tegen Alaa al S. in de rechtbank in Den Haag.

Volgens deskundigen is het incident hem daarom niet aan te rekenen en zou hij in een psychiatrisch ziekenhuis moeten worden opgenomen. Al S. wordt verdacht van poging tot doodslag en bedreiging.

De politie kwam op 27 augustus af op een melding dat een man in verwarde toestand bij de Albert Heijn in de Verdilaan liep en met een mes achter willekeurige mensen aan zat. De Syriër is twee keer door een politiekogel geraakt, hij werd geschopt, geslagen met een wapenstok en door een politiehond in zijn arm gebeten. Pas daarna kon hij overmeesterd worden.

Aanvankelijk werd gedacht dat Al S. mensen belaagde met een terroristisch oogmerk, onder meer omdat hij „Allahu akbar” zou hebben geroepen. „De politie wilde mij vermoorden. Ik ben de oorlog ontvlucht, het leek wel of ik in Afghanistan was”, zei Al S. tegen de rechters. Volgens hem is het gebruikelijk om „Allahu akbar” te roepen als je denkt te gaan sterven. Al S. is niet gelovig. Hij benadrukte ook meerdere malen dat hij nooit van plan was geweest om iemand aan te vallen of verwonden.

De verdachte woonde sinds enkele jaren in Zweden nadat hij de oorlog in zijn thuisland was ontvlucht. In Syrië is hij onder meer opgepakt en gemarteld. Al S. was op bezoek bij familie in Nederland. Zijn broers hebben verklaard dat de man al langer volkomen in de war was. Hij was zijn baan kwijt, zijn relatie was gestrand en zijn naturalisatie in Zweden was afgewezen.