‘Steffie’ helpt verstandelijk beperkten corona te begrijpen

Online-uitleghulp Steffie helpt mensen met een verstandelijke beperking of laaggeletterdheid het coronavirus te begrijpen. De website, corona.steffie.nl, is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid.

Steffie is een bekende onlinehulp voor mensen met een beperking. Zo legt ze uit hoe het maken van een doktersafspraak, met het openbaar vervoer reizen en geldzaken regelen gaat. Nu is ze ook ingezet om het coronavirus begrijpelijk te maken.

Op de website staan geschreven teksten, maar Steffie leest ook alles voor, bijvoorbeeld hoe je symptomen kan herkennen en hoe je het beste je handen kan wassen. Ook worden tips gegeven om een dagplanning te maken.