„Steenkoude nachten op komst”

We gaan enkele steenkoude nachten tegemoet, zo melden de weerbureaus. Lokaal kan de temperatuur dalen tot -15 graden. De enorme vrieskou vergoot de kans dat er geschaatst kan worden op opgespoten ijsbanen, maar niet per se op natuurijs.

De droge sneeuw die op dinsdag is gevallen, helpt de temperatuur omlaag, legt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline uit. „Het komt onder meer doordat een sneeuwdek werkt als een isolerende deken, die voorkomt dat warmte uit de grond verdwijnt.” Hij voorziet met name zeer koude temperaturen in de provincies Friesland en Gelderland. „Bij de juiste omstandigheden kan het kwik zelfs dalen naar -15 graden.”