In Rotterdam is een man zwaargewond geraakt door een steekpartij. Die had rond 01.00 uur plaats in de Transvaalstraat. Ambulancepersoneel verleent eerste hulp aan het slachtoffer. De identiteit van de man is nog niet bekend.

Ook in Breda is iemand gewond geraakt bij vermoedelijk een steekpartij. Het slachtoffer zou zijn gestoken op de Tramsingel en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man aangehouden.