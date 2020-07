Twee slachtoffers van steekpartijen in Breda en Amsterdam zijn dinsdagavond met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

In Breda werd kort na het steekincident een 29-jarige verdachte aangehouden, die rond 19.45 uur betrokken zou zijn geweest bij een steekincident in het park Valkenberg nabij het Kasteelplein. Het slachtoffer was volgens de politie aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

Rond 19.00 uur werd eveneens gestoken bij het Oosterpark in Amsterdam. Ook daar moest het slachtoffer naar het ziekenhuis. Via Burgernet werd meteen een signalement van de verdachte verspreid, maar dat leidde nog niet tot een aanhouding.