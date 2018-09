Steekpartij verdachte Jawed S. was terreurdaad

Jawed S., de negentienjarige Afghaan die vrijdag twee Amerikaanse mannen neerstak op Amsterdam CS, handelde met een terroristisch motief. Dat is gebleken uit de eerste verklaringen van de verdachte, zo maakte de gemeente zaterdag bekend.

De politie gaat ervan uit dat de man, die een Duitse verblijfsvergunning heeft, helemaal alleen handelde. Het onderzoek is nog in volle gang om zijn motief in beeld te brengen. Daarbij is intensief contact met de Duitse autoriteiten.

De Duitse politie heeft op verzoek van Nederland huiszoeking verricht in de woning van de man in Duitsland. Daarbij zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen. Deze worden nog onderzocht. In welke Duitse plaats de huiszoeking plaatsvond, wordt niet bekendgemaakt.

Komende maandag wordt Jawed S. voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij zit in beperking, wat inhoud dat hij enkel contact mag hebben met zijn advocaat.

„Deze laffe daad laat zien hoe belangrijk het is dat we alert zijn en blijven”, zei premier Mark Rutte over de als terroristische daad aangemerkte steekpartij. „Mijn gedachten zijn nu allereerst bij de twee zwaargewonde, Amerikaanse slachtoffers”, aldus de minister-president.

Ondanks de aanslag worden er geen extra veiligheidsmaatregelen getroffen in de hoofdstad. Over de veiligheidssituatie is ook nauw contact met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Volgens de politie zijn de twee Amerikaanse slachtoffers willekeurig gekozen door de verdachte. Zij raakten ernstig gewond, maar zijn wel aanspreekbaar. De verdachte werd na de steekpartij door de politie neergeschoten en raakte daarbij gewond aan zijn onderlichaam.