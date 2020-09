Bij een verkeersruzie op de Heimansweg in Amsterdam-Noord is maandag aan het eind van de middag een man neergestoken. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De aard van de verwondingen is niet bekend, zei een woordvoerster van de politie.

Agenten hebben de dader aangehouden, waarbij ze hem onder schot hielden.

De aanleiding van de verkeersruzie is niet duidelijk. Ook de identiteit van de twee mannen is nog niet bekend.